Арина Соболенко вышла во 2-й раунд Australian Open

Первой из четырех представительниц Беларуси в борьбу вступила 11-я ракетка планеты Арина Соболенко. В первом раунде она встречалась с россиянкой Анной Калинской (146-й номер мирового рейтинга) и одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер (99).