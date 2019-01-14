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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Павлюченкова шагнула во второй круг Australian Open

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Павлюченкова в понедельник одержала победу над Моникой Пюиг из Пуэрто-Рико — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В следующем матче на Australian Open российская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Кики Бертенс (Нидерланды, 9-й номер посева) — Элисон Риске (США).

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