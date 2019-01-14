Павлюченкова шагнула во второй круг Australian Open

Павлюченкова шагнула во второй круг Australian Open

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.