Квитова стала шестой ракеткой мира
В обновлённом рейтинге WTA от 14 января чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку.
В обновлённом рейтинге WTA от 14 января чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 10-й позиции.
Рейтинг WTA. 14 января
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270.
5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077.
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000.
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.
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30 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1552…
44 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
60 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 918…
69 (68). Евгения Родина (Россия) — 826…
74 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 803…
89 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 674.
90 (96). Анна Блинкова (Россия) — 669…
91 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662…
96 (95). Вера Звонарёва (Россия) — 635.