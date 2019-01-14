Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз7
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсОТ4
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Нью-Йорк Рейнджерс5
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Хоккей. НХЛ
13.01
Каролина Харрикейнз6
Нэшвилл Предаторз3
Футбол. Зарубежный
13.01
Барселона3
Эйбар0
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
12Романцев в «Спартаке» — последнее межсезонье на посту главного тренера
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Квитова стала шестой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 14 января чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку.

Наверх

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 10-й позиции.

Рейтинг WTA. 14 января
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270.
5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077.
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000.
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.

30 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1552…
44 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
60 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 918…
69 (68). Евгения Родина (Россия) — 826…
74 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 803…
89 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 674.
90 (96). Анна Блинкова (Россия) — 669…
91 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662…
96 (95). Вера Звонарёва (Россия) — 635.

 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете
Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки
«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал»
Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open
Месси забил 400-й гол в ла лиге, Суарес разорвал «Эйбар»
Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо
Экипаж Сотникова стал четвертым на шестом этапе ралли «Дакар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь