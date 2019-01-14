Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз7
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсОТ4
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Нью-Йорк Рейнджерс5
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
13.01
Марсель1
Монако1
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис1
Реал2
Все события
Фоторепортажи
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
10:04 (мск), источник: Sport24

Убийственный старт на Australian Open: Шарапова провела лучший матч за пять лет

Другие россиянки провалились.

Наверх

В ночь на понедельник по Москве стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису — одно из главных спортивных событий января. Интересно, что открывать его было доверено 30-й сеяной турнира и девушке из квалификации. Странно? Просто одной из них была Мария Шарапова, которая победила на мельбурнских кортах в 2008-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне состоялось полноценное возвращение пятикратной победительницы турниров Большого шлема после мельдониевой дисквалификации. Однако травмы и отсутствие стабильности помешали 31-летней россиянке взять новый титул или хотя бы вернуться в топ-20.

В первом раунде Australian Open Шараповой повезло с жеребьевкой. Ей досталась скромная представительница Великобритании Хэрриет Дарт. 131-я ракетка мира пробилась в основную сетку через квалификацию. Для 22-летней теннисистки это был второй матч на турнирах Большого шлема в карьере. В прошлом сезоне она проиграла в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой на старте Уимблдона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй матч подряд в основной сетке ТБШ ей пришлось играть с экс-первой ракеткой мира. На этот раз, на глазах у заполненивших арену Rod Laver зрителей, она не смогла взять ни одного гейма. Встреча, которая продолжалась час и три минуты, завершилась со счетом 6:0, 6:0. Лучше для Марии быть не могло.

На деле матч для Шараповой не был таким легким — россиянка ни разу не подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Несколько раз геймы затягивались, но Мария всегда брала свое. Однажды наша теннисистка получила предупреждение за затяжку времени, не уложившись в отведенные 25 секунд между розыгрышами, которые теперь отсчитывает специальный таймер.

Дарт тоже обошлась без эйсов, допустила три двойные, но очень много косячила в обычных розыгрышах — 21 невынужденная ошибка против 16 у Шараповой. Учитывая атакующий стиль игры Марии, этот показатель для Хэрриент ну уж очень плох.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарапова одержала победу с нулем проигранных геймов впервые за четыре с половиной года.

В прошлый раз россиянка выигрывала матч с двумя баранками у аргентинки Паулы Ормачеа в третьем круге «Ролан Гаррос"-2014, где взяла свой пятый и последний на сегодня «Шлем». Может, это знак?

Во время загрузки произошла ошибка.

«Прошедший матч стал отличной проверкой для моей ноги и плеча. Не секрет, что мне из-за травмы плеча мне пришлось завершить прошлый сезон после US Open. Сейчас я еще не вышла на свой пик, однако в сегодняшнем матче я делала все правильно», — рассказала Шарапова на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Мария сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая победила румынку Сорану Кырстя со счетом 6:4, 6:1. 23-летняя Петерсон в прошлом году смогла выйти в 1/16 финала Открытого чемпионата США и сейчас занимает 52-е место в рейтинге WTA.

«Я просто хочу выйти и выиграть очередной матч. Как и соперница. Мой тренер — швед (Томас Хогстедт — Sport24), возможно, это немного поможет мне», — добавила россиянка.

Во время загрузки произошла ошибка.

У других наших все куда печальнее. В первые часы турнира мы лишились уже четырех спортсменок. Анна Калинская проиграла белоруске Арине Соболенко — 1:6, 1:4. Елена Родина — чешке Маркете Вондроушовой — 3:6, 2:6, Екатерина Александрова — украинке Лесе Цуренко — 4:6, 6:7, а Екатерина Макараова — британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Пока кроме Шараповой успеха добилась лишь Анастасия Павлюченкова, которая победила представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:4, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горячая хоккейная журналистка предстала в образе сексуальной русалки
В Сети появились фото Лопыревой с отцом ее ребенка. Им оказался женатый мужчина
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона
Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки
«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал»
Русские разборки в Америке. Хлебушек забил, Боб вернулся
Головин разогнал голевую атаку «Монако», но сыграл плохо
Экипаж Сотникова стал четвертым на шестом этапе ралли «Дакар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь