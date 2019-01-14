Убийственный старт на Australian Open: Шарапова провела лучший матч за пять лет
Другие россиянки провалились.
Другие россиянки провалились.
В ночь на понедельник по Москве стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису — одно из главных спортивных событий января. Интересно, что открывать его было доверено 30-й сеяной турнира и девушке из квалификации. Странно? Просто одной из них была Мария Шарапова, которая победила на мельбурнских кортах в 2008-м.
В прошлом сезоне состоялось полноценное возвращение пятикратной победительницы турниров Большого шлема после мельдониевой дисквалификации. Однако травмы и отсутствие стабильности помешали 31-летней россиянке взять новый титул или хотя бы вернуться в топ-20.
В первом раунде Australian Open Шараповой повезло с жеребьевкой. Ей досталась скромная представительница Великобритании Хэрриет Дарт. 131-я ракетка мира пробилась в основную сетку через квалификацию. Для 22-летней теннисистки это был второй матч на турнирах Большого шлема в карьере. В прошлом сезоне она проиграла в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой на старте Уимблдона.
Второй матч подряд в основной сетке ТБШ ей пришлось играть с
На деле матч для Шараповой не был таким легким — россиянка ни разу не подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Несколько раз геймы затягивались, но Мария всегда брала свое. Однажды наша теннисистка получила предупреждение за затяжку времени, не уложившись в отведенные 25 секунд между розыгрышами, которые теперь отсчитывает специальный таймер.
Дарт тоже обошлась без эйсов, допустила три двойные, но очень много косячила в обычных розыгрышах — 21 невынужденная ошибка против 16 у Шараповой. Учитывая атакующий стиль игры Марии, этот показатель для Хэрриент ну уж очень плох.
Шарапова одержала победу с нулем проигранных геймов впервые за четыре с половиной года.
В прошлый раз россиянка выигрывала матч с двумя баранками у аргентинки Паулы Ормачеа в третьем круге «Ролан Гаррос"-2014, где взяла свой пятый и последний на сегодня «Шлем». Может, это знак?
«Прошедший матч стал отличной проверкой для моей ноги и плеча. Не секрет, что мне
В следующем круге Мария сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая победила румынку Сорану Кырстя со счетом 6:4, 6:1. 23-летняя Петерсон в прошлом году смогла выйти в 1/16 финала Открытого чемпионата США и сейчас занимает 52-е место в рейтинге WTA.
«Я просто хочу выйти и выиграть очередной матч. Как и соперница. Мой тренер — швед (Томас Хогстедт — Sport24), возможно, это немного поможет мне», — добавила россиянка.
У других наших все куда печальнее. В первые часы турнира мы лишились уже четырех спортсменок. Анна Калинская проиграла белоруске Арине Соболенко — 1:6, 1:4. Елена Родина — чешке Маркете Вондроушовой — 3:6, 2:6, Екатерина Александрова — украинке Лесе Цуренко — 4:6, 6:7, а Екатерина Макараова — британке Кэйти Бултер — 0:6, 6:4, 6:7 (6:10).
Пока кроме Шараповой успеха добилась лишь Анастасия Павлюченкова, которая победила представительницу