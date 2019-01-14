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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

Надаль обыграл Дакворта на старте Australian open

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Второй номер посева Надаль в первом раунде обыграл обладателя wild card австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут. В следующем круге испанец сыграет с победителем встречи между Мэттью Эбденом (Австралия) и Яном-Леннардом Штруффом (Германия).

Продолжает борьбу в Мельбурне 20-я ракетка турнира болгарин Григор Димитров, обыгравший на старте Янко Типсаревича из Сербии — 4:6, 6:3, 6:1, 6:4. Также во второй раунд вышел грек Стефанос Циципас (14-й номер посева), который одолел итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

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