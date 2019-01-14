Надаль обыграл Дакворта на старте Australian open

Второй номер посева Надаль в первом раунде обыграл обладателя wild card австралийца Джеймса Дакворта — 6:4, 6:3, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут. В следующем круге испанец сыграет с победителем встречи между Мэттью Эбденом (Австралия) и Яном-Леннардом Штруффом (Германия).