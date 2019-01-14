Юлия Путинцева стартовала с победы на Australian Open
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте Australian Open Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 32-й сеяной Барборой Стрыцовой из Чехии. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу казахстанской теннисистки.