Юлия Путинцева стартовала с победы на Australian Open

На старте Australian Open Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 32-й сеяной Барборой Стрыцовой из Чехии. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу казахстанской теннисистки.