Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
ТАСС, 14 января. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
ТАСС, 14 января. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $44,5 млн).
22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, победил со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 28 минут. В третьем сете при счете 4:3 в пользу Хачанова россиянин взял медицинский
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между японцем Ёсихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном. Лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионата Австралии является выход во второй круг турнира в 2017 году.
Турнир завершится 27 января.