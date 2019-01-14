Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

22-летний россиянин, посеянный под десятым номером, победил со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 28 минут. В третьем сете при счете 4:3 в пользу Хачанова россиянин взял медицинский тайм-аут, у спортсмена возникли проблемы с ногой.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между японцем Ёсихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном. Лучшим результатом Хачанова на Открытом чемпионата Австралии является выход во второй круг турнира в 2017 году.