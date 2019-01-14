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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко завершила выступление на Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в стартовом поединке белоруска проиграла первый сет шведке Юханне Ларссон (77) на тай-брейке — 6:7 (5:7). Во второй партии при счете 3:0 в пользу соперницы Вера Лапко не смогла продолжить игру и снялась с турнира.

Александра Саснович (31) встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Виктория Азаренко (53) сыграет с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110).

Ранее 11-я ракетка планеты Арина Соболенко победила россиянку Анну Калинскую (146) — 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко будет соперничать с британкой Кэти Бултер (99).

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