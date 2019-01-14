Вера Лапко завершила выступление на Australian Open

Сегодня в стартовом поединке белоруска проиграла первый сет шведке Юханне Ларссон (77) на тай-брейке — 6:7 (5:7). Во второй партии при счете 3:0 в пользу соперницы Вера Лапко не смогла продолжить игру и снялась с турнира.