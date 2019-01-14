Вера Лапко завершила выступление на Australian Open
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке белоруска проиграла первый сет шведке Юханне Ларссон (77) на
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