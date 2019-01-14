Шарапова сообщила, что ее до сих пор беспокоит боль в плече

В первом круге Australian Open Шарапова обыграла британку Харриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 63 минуты, россиянка одержала 51-ю победу в первых раундах турниров серии Большого шлема и уступает по статистике выступлений на мэйджорах только американке Серене Уильямс. Матч с Дарт стал для Шараповой вторым за последние четыре месяца, в начале сентябре она снялась со всех соревнований из-за проблем с плечом.

«Проблемы с плечом в прошлом сезоне не были секретом. Я пыталась справляться с ними, но в один момент все-таки решила взять паузу. С болью приходится бороться до сих пор, но мы играем десять месяцев в году, травмы неизбежны. Мне кажется, что сегодня я сыграла неплохо», — сказала 31-летняя Шарапова.