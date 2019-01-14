Шарапова сообщила, что ее до сих пор беспокоит боль в плече
ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом. Слова спортсменки приводит
ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом. Слова спортсменки приводит
В первом круге Australian Open Шарапова обыграла британку Харриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 63 минуты, россиянка одержала 51-ю победу в первых раундах турниров серии Большого шлема и уступает по статистике выступлений на мэйджорах только американке Серене Уильямс. Матч с Дарт стал для Шараповой вторым за последние четыре месяца, в начале сентябре она снялась со всех соревнований
«Проблемы с плечом в прошлом сезоне не были секретом. Я пыталась справляться с ними, но в один момент
Россиянка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2008 года. Всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова сыграет с шведкой Ребеккой Петерсон 16 января.