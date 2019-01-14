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10:49 (мск), источник: ТАСС

Шарапова сообщила, что ее до сих пор беспокоит боль в плече

ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом. Слова спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: Reuters

В первом круге Australian Open Шарапова обыграла британку Харриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 63 минуты, россиянка одержала 51-ю победу в первых раундах турниров серии Большого шлема и уступает по статистике выступлений на мэйджорах только американке Серене Уильямс. Матч с Дарт стал для Шараповой вторым за последние четыре месяца, в начале сентябре она снялась со всех соревнований из-за проблем с плечом.

«Проблемы с плечом в прошлом сезоне не были секретом. Я пыталась справляться с ними, но в один момент все-таки решила взять паузу. С болью приходится бороться до сих пор, но мы играем десять месяцев в году, травмы неизбежны. Мне кажется, что сегодня я сыграла неплохо», — сказала 31-летняя Шарапова.

Россиянка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2008 года. Всего на ее счету пять побед на турнирах серии Большого шлема.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова сыграет с шведкой Ребеккой Петерсон 16 января.

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