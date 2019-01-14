Саснович победила на старте Australian Open

Источник: РИА "Новости"

В первом раунде Александра Саснович не испытала особых проблем в игре с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), победив в двух сетах — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась всего 58 минут. В 1/32 финала белоруска встретится с эстонкой Анетт Контавейт (20).

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Первой из белорусок во второй раунд Australian Open вышла 11-я ракетка планеты Арина Соболенко, обыгравшая сегодня россиянку Анну Калинскую (146) — 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко будет соперничать с британкой Кэти Бултер (99).

Вера Лапко (62) завершила выступление в одиночном разряде, уступив шведской теннисистке Юханне Ларссон (77).