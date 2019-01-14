Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции после победы над Даквортом
Итальянский журналист Убальдо Сканагатта, посетивший
Итальянский журналист Убальдо Сканагатта, посетивший
Испанец не растерялся и отнёсся к ситуации с юмором.
«Да, сегодня не очень интересно. Здравствуй, Убальдо. Джетлаг? Ничего страшного, Знаю, что ты закрыл глаза, чтобы лучше сконцентрироваться на моих словах», — сказал Надаль.
Второй сеяный стартовал на соревнованиях уверенной победой над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:3, 7:5. Ранее Надаль прокомментировал итоги встречи.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является представитель Швейцарии Роджер Федерер.