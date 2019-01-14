Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции после победы над Даквортом

Испанец не растерялся и отнёсся к ситуации с юмором.

«Да, сегодня не очень интересно. Здравствуй, Убальдо. Джетлаг? Ничего страшного, Знаю, что ты закрыл глаза, чтобы лучше сконцентрироваться на моих словах», — сказал Надаль.