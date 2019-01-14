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15:58 (мск), источник: Р-Спорт

Маррей проиграл в первом круге Australian Open

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Экс-первая ракетка мира Маррей уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту, посеянному под 22-м номером, со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

В начале прошлого года Маррей перенес операцию на бедре и за год провел только 12 матчей. В январе британец заявил, что намерен завершить карьеру в нынешнем году.

Другой представитель Великобритании Кайл Эдмунд (13-й номер посева) уступил чеху Томашу Бердыху — 3:6, 0:6, 5:7. Во второй круг Australian Open вышел француз Гаэль Монфис (30), обыгравший Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:0, 6:4, 6:0. Американец Стив Джонсон (31) проиграл итальянцу Андреасу Сеппи — 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

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