Маррей проиграл в первом круге Australian Open
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей, пропустивший большую часть прошлого сезона
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей, пропустивший большую часть прошлого сезона
В начале прошлого года Маррей перенес операцию на бедре и за год провел только 12 матчей. В январе британец заявил, что намерен завершить карьеру в нынешнем году.
Другой представитель Великобритании Кайл Эдмунд (13-й номер посева) уступил чеху Томашу Бердыху — 3:6, 0:6, 5:7. Во второй круг Australian Open вышел француз Гаэль Монфис (30), обыгравший Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 6:0, 6:4, 6:0. Американец Стив Джонсон (31) проиграл итальянцу Андреасу Сеппи — 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.