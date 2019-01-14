Федерер вышел во второй круг Australian Open
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче первого круга первого в сезоне турнира Большого шлема Федерер (3-й номер посева) переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Во втором раунде Australian Open Федерер встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.