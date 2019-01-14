Хачанов со скрипом, Маррей — с огнем. Итоги первого дня Australian Open

Источник: Reuters

Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 44 700 000 долларов. Открытые корты, хард.

Мужчины

Маккензи Макдональд (США) — Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 10) — Петер Гойовчик (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2

Томаш Бердых (Чехия) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 13) — 6:3, 6:0, 7:5

Райлли Опелка (США) — Джон Изнер (США, 9) — 7:6, 7:6, 6:7, 7:6

Женщины

Леся Цуренко (Украина, 24) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 7:6

Кэти Бултер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:0, 4:6, 7:6

Арина Соболенко (Белоруссия, 11) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 6:4

Мария Шарапова (Россия, 30) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:0, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:4, 6:3.

Макарова вошла в историю

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Правда, не с тем результатом, с которым хотелось бы российским болельщикам. Любительница Австралии и полуфиналистка Australian Open-2015 Екатерина Макарова, для которой мельбурнский мэйджор стал первым турниром в сезоне-2019, проиграла первый сет британке Кэти Бултер всухую — 0:6. Вскоре ей удалось выравнять игру. В решающем третьем сете девушки добрались до счета 6:6 и стали первыми, кто опробовал введенный организаторами чемпионский тай-брейк до 10 очков.

Бултер повела 5:0, допустила двойную ошибку и позволила Макаровой сократить отставание до минимума — 5:4. Выиграв очко при счете 6:4 британка принялась, было, праздновать победу, но оказалось, что еще не все. Необходимые три очка Кэти, впрочем, все равно добрала и вышла во второй круг — 6:0, 4:6, 7:6 (10:6).

Это очень обидное поражение для Макаровой — она впервые в карьере проиграла в первом круге Australian Open и, не сумев защитить очки за выход в 1/8 финала в прошлом году, еще сильнее опустится в рейтинге.

Бултер во втором круге сыграет с Ариной Соболенко, выбившей из борьбы еще одну россиянку Анну Калинскую. Прошедшей квалификацию Калинской было сложно противопоставить что-то своей белорусской ровеснице, которую многие называют одним из теневых фаворитов нынешнего турнира. Россиянка проиграла пять стартовых геймов подряд и отдала первый сет со счетом 1:6. Ко второму сету Калинская прибилась, но все равно не смогла помешать Соболенко праздновать успех — 6:1, 6:4. В активе белоруски 25 активно выигранных очков при 21 невынужденной ошибке, а у россиянки эти показатели составили 16−24.

Проиграла «сеяной» сопернице — Лесе Цуренко — и Екатерина Александрова. А путевки во второй круг оформили только Мария Шарапова, не отдавшая Харриет Дарт ни одного гейма, и Анастасия Павлюченкова.

Трудная победа Хачанова и поражение Рублева

Матч с немцем Петером Гойовчиком получился очень непростым для Карена Хачанова. Россиянин начал сезон с поражения от Стэна Вавринки на старте турнира в Дохе, зато получил возможность подольше потренироваться в «Мельбурн Парке». 11-я ракетка мира готовился на главных кортах, в том числе вместе с такими звездами, как Марин Чилич и Александр Зверев. Но играть россиянина в понедельник организаторы отправили на маленький корт № 7. А он, по словам, самого Хачанова намного быстрее арены Рода Лэйвера.

Поначалу Карен очень много ошибался, не мог использовать свои сильные стороны и, к тому же, испытывал проблемы с бедром — даже брал медицинский тайм-аут в начале третьей партии. Но мал помалу россиянин все-таки нашел свою игру. Здорово выручала подача — в активе 10-го «сеяного» 15 эйсов и 85 процентов очков, выигранных на первом мяче. Гойовчик оказался непростым соперником и совсем немного уступил Хачанову по активно выигранным очкам (39 против 35), но россиянин все же смог дожать его — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Во втором круге россиянин встретится с японцем Нишиокой, который выбил из борьбы прошлогоднего четвертьфиналиста Australian Open Тенниса Сандгрена.

На одном из соседних кортов почти в то же время соотечественник и друг Хачанова Андрей Рублев играл против Макензи Макдональда. Невысокий американец, к фамилии которого судья на вышке упорно добавлял «с», имел ответы на все, что предлагал ему Рублев. А у россиянина, к тому же, не шла первая подача. Андрей уступал 4:6, 4:6 и едва не отдал свой гейм и на старте третьего сета, но чуть позже соперник помог ему тремя двойными ошибками в одном гейме. Рублев повел 5:2 и завершил партию в свою пользу, но развить успех, увы, не смог — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В рейтинге россиянин опустится в конец первой сотни.

Бой Маррея

После того, как Энди Маррей на пресс-конференции перед стартом турнира объявил о намерении уйти из тенниса, по всему миру заговорили о том, что больше нельзя пропускать ни одного матча самобытного шотландца — ведь любой может оказаться последним в его карьере.

Маррею не повезло встречаться в первом круге в Мельбурне с Роберто Баутистой Агутом. Испанец находится в хорошей форме, стал победителем турнира в Дохе.

Но британец, пропустивший почти весь прошлый сезон, явно не наигрался в теннис. В вечернем матче на «Мельбурн Арене» Маррей боролся, как лев, хотя игра явно давалась ему нелегко. В затяжных розыгрышах предпочтительнее выглядел Баутиста Агут, но отдельные удары Энди удавались мастерски. У него были брейк-пойнты в начале и первого сета, и второго. Но их он не использовал, а после этого отдавал свои подачи, а следом за ними и партии.

В конце второго — начале третьего сетов казалось, что британец уже не может продолжать игру, но волей к победе и нежеланием сдаваться он продолжал заводить переполненные трибуны. В третьей партии у Энди даже был сетбол, но там возникла путаница с подачей испанца. Линейный крикнул «аут» на второй, но судья на вышке, опытная Ева Эздераки, двойную не засчитала, да и повтор показал, что мяч попал в линию. Свой гейм Баутиста Агут, грамотно построив следующие розыгрыши против страдающего от боли соперника, все же удержал. А Маррей все же взял сет на тай-брейке и праздновал эту маленькую (в целом, но не для него) победу так, словно выиграл финал турнира «Большого шлема». Благодаря грамотной тактике британец добрался до тай-брейка и в четвертой партии. Более того, он выиграл его с большим запасом. А вот на решающий сет Маррея уже не хватило. Отдав две подряд свои подачи, он уже не смог отыграться — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6. По итогам четырех часов борьбы Энди все-таки потерпел поражение.

«Если это был мой последний матч, это потрясающий способ закончить», — сказал он по окончании встречи.

Забытый герой

Долго стоявший в топ-10 Томаш Бердых пропустил полгода из-за травмы спины и низко опустился в рейтинге. Он начал сезон с выхода в финал турнира в Дохе, но не был «сеяным» на Australian Open и мог стать неприятным соперником для любого. «Повезло» 13-му «сеяному» Кайлу Эдмунду. Британец, год назад дошедший в Мельбурне до полуфинала, мало что смог противопоставить опытному чеху и проиграл со счетом 3:6, 0:6, 5:7. Эдмунд допустил в два с половиной раза больше ошибок, чем Бердых (36 против 14), а чех, в свою очередь, наколотил, 12 эйсов и выиграл 88 процентов очков на первом мяче.

Самый высокий матч

Любопытнейшая встреча состоялась между двумя американскими гигантами: Райли Опелка (рост 211 см) победил Джона Изнера (208 см). Теннисисты разыграли четыре тай-брейка, но до пятого, решающего и нового, дело не дошло — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). При этом Изнер превзошел соотечественника по эйсам — 47 против 40. Любопытно, что Джон впервые в истории уступил другому американцу на турнире «Большого шлема».

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