Хачанов со скрипом, Маррей — с огнем. Итоги первого дня Australian Open
Только Хачанов, Шарапова и Павлюченкова порадовали победами.
Только Хачанов, Шарапова и Павлюченкова порадовали победами.
Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 44 700 000 долларов. Открытые корты, хард.
Мужчины
Маккензи Макдональд (США) — Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 10) — Петер Гойовчик (Германия) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3
Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2
Томаш Бердых (Чехия) — Кайл Эдмунд (Великобритания, 13) — 6:3, 6:0, 7:5
Райлли Опелка (США) — Джон Изнер (США, 9) — 7:6, 7:6, 6:7, 7:6
Женщины
Леся Цуренко (Украина, 24) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 7:6
Кэти Бултер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:0, 4:6, 7:6
Арина Соболенко (Белоруссия, 11) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:1, 6:4
Мария Шарапова (Россия, 30) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:0, 6:0
Маркета Вондроушова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:2
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:4, 6:3.
Правда, не с тем результатом, с которым хотелось бы российским болельщикам. Любительница Австралии и полуфиналистка Australian Open-2015 Екатерина Макарова, для которой мельбурнский мэйджор стал первым турниром в сезоне-2019, проиграла первый сет британке Кэти Бултер всухую — 0:6. Вскоре ей удалось выравнять игру. В решающем третьем сете девушки добрались до счета 6:6 и стали первыми, кто опробовал введенный организаторами чемпионский
Бултер повела 5:0, допустила двойную ошибку и позволила Макаровой сократить отставание до минимума — 5:4. Выиграв очко при счете 6:4 британка принялась, было, праздновать победу, но оказалось, что еще не все. Необходимые три очка Кэти, впрочем, все равно добрала и вышла во второй круг — 6:0, 4:6, 7:6 (10:6).
Это очень обидное поражение для Макаровой — она впервые в карьере проиграла в первом круге Australian Open и, не сумев защитить очки за выход в 1/8 финала в прошлом году, еще сильнее опустится в рейтинге.
Бултер во втором круге сыграет с Ариной Соболенко, выбившей из борьбы еще одну россиянку Анну Калинскую. Прошедшей квалификацию Калинской было сложно противопоставить
Проиграла «сеяной» сопернице — Лесе Цуренко — и Екатерина Александрова. А путевки во второй круг оформили только Мария Шарапова, не отдавшая Харриет Дарт ни одного гейма, и Анастасия Павлюченкова.
Матч с немцем Петером Гойовчиком получился очень непростым для Карена Хачанова. Россиянин начал сезон с поражения от Стэна Вавринки на старте турнира в Дохе, зато получил возможность подольше потренироваться в «Мельбурн Парке». 11-я ракетка мира готовился на главных кортах, в том числе вместе с такими звездами, как Марин Чилич и Александр Зверев. Но играть россиянина в понедельник организаторы отправили на маленький корт № 7. А он, по словам, самого Хачанова намного быстрее арены Рода Лэйвера.
Поначалу Карен очень много ошибался, не мог использовать свои сильные стороны и, к тому же, испытывал проблемы с бедром — даже брал медицинский
На одном из соседних кортов почти в то же время соотечественник и друг Хачанова Андрей Рублев играл против Макензи Макдональда. Невысокий американец, к фамилии которого судья на вышке упорно добавлял «с», имел ответы на все, что предлагал ему Рублев. А у россиянина, к тому же, не шла первая подача. Андрей уступал 4:6, 4:6 и едва не отдал свой гейм и на старте третьего сета, но чуть позже соперник помог ему тремя двойными ошибками в одном гейме. Рублев повел 5:2 и завершил партию в свою пользу, но развить успех, увы, не смог — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В рейтинге россиянин опустится в конец первой сотни.
После того, как Энди Маррей на
Маррею не повезло встречаться в первом круге в Мельбурне с Роберто Баутистой Агутом. Испанец находится в хорошей форме, стал победителем турнира в Дохе.
Но британец, пропустивший почти весь прошлый сезон, явно не наигрался в теннис. В вечернем матче на «Мельбурн Арене» Маррей боролся, как лев, хотя игра явно давалась ему нелегко. В затяжных розыгрышах предпочтительнее выглядел Баутиста Агут, но отдельные удары Энди удавались мастерски. У него были
В конце второго — начале третьего сетов казалось, что британец уже не может продолжать игру, но волей к победе и нежеланием сдаваться он продолжал заводить переполненные трибуны. В третьей партии у Энди даже был сетбол, но там возникла путаница с подачей испанца. Линейный крикнул «аут» на второй, но судья на вышке, опытная Ева Эздераки, двойную не засчитала, да и повтор показал, что мяч попал в линию. Свой гейм Баутиста Агут, грамотно построив следующие розыгрыши против страдающего от боли соперника, все же удержал. А Маррей все же взял сет на
«Если это был мой последний матч, это потрясающий способ закончить», — сказал он по окончании встречи.
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Любопытнейшая встреча состоялась между двумя американскими гигантами: Райли Опелка (рост 211 см) победил Джона Изнера (208 см). Теннисисты разыграли четыре
Мария Шарапова на старте турнира в Мельбурне легко разобралась с британкой Хэрриет Дарт, не отдав сопернице ни одного гейма. Несмотря на легкую победу, российская звезда заявила, что еще не преодолела последствия травмы бедра,