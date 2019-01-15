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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс взяла в решающем сете один гейм и проиграла на старте Australian Open

Казахстанка Зарина Дияс не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На старте турнира Дияс, занимающая 89-й место в мировом рейтинге встречалась с 60-й ракеткой мира Александрой Крунич из Сербии. Представительница Казахстана удачно начала матч, выиграв первый сет со счетом 6:3.

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Однако во второй партии Дияс уступила 5:7, а в решающей взяла у соперницы всего один гейм (1:6), что позволило Крунич выйти во второй круг соревнований.

Теннисистки провели на корт час и 54 минуты.

Добавим, что Дияс заявлена на Australian Open и в парных соревнованиях, где выступит с первой ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой. Та, в свою очередь, вышла во второй круг турнира, выбив 32-ю сеяную Барбору Стрыцову из Чехии.

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