Зарина Дияс взяла в решающем сете один гейм и проиграла на старте Australian Open

На старте турнира Дияс, занимающая 89-й место в мировом рейтинге встречалась с 60-й ракеткой мира Александрой Крунич из Сербии. Представительница Казахстана удачно начала матч, выиграв первый сет со счетом 6:3.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Однако во второй партии Дияс уступила 5:7, а в решающей взяла у соперницы всего один гейм (1:6), что позволило Крунич выйти во второй круг соревнований.

Теннисистки провели на корт час и 54 минуты.