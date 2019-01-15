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08:57 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в новом году турнира серии Большого шлема.

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Источник: Reuters

Получившая 16-й номер посева на турнире Уильямс-младшая в своем стартовом матче обыграла немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2. На корте теннисистки провели 49 минут.

Следующей соперницей американки станет канадка Эжени Бушар, победившая китаянку Пэн Шуай (wild card) — 6:2, 6:1.

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