Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в новом году турнира серии Большого шлема.