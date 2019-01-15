Серена Уильямс вышла во второй круг Australian Open
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в новом году турнира серии Большого шлема.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в новом году турнира серии Большого шлема.
Получившая 16-й номер посева на турнире
Следующей соперницей американки станет канадка Эжени Бушар, победившая китаянку Пэн Шуай (wild card) — 6:2, 6:1.