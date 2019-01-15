Евгений Донской победил Ласло Дьере на старте Australian Open
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский теннисист Евгений Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В своем стартовом матче Донской со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) победил серба Ласло Дьере. На корте соперники провели чуть менее трех часов.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, 17-й номер посева) — Филип Крайинович (Сербия).
Результаты других матчей первого круга:
Фабио Фоньини (Италия, 12) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 (отказ испанца от продолжения борьбы),
Жиль Симон (Франция, 29) — Бьорн Фратанджело (США) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:2,
Чхун Хен (Южная Корея, 24) — Брэдли Клан (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4,
Борна Чорич (Хорватия, 11) — Стив Дарсис (Бельгия) — 6:1, 6:4, 6:4.