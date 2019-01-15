Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В своем стартовом матче Вихлянцева одержала победу над Варварой Лепченко из США — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Во втором круге Вихлянцева сыграет со швейцаркой Тимей Бащински, которая ранее выбила из розыгрыша россиянку Дарью Касаткину.