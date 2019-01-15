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09:25 (мск), источник: Р-Спорт

Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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В своем стартовом матче Вихлянцева одержала победу над Варварой Лепченко из США — 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Во втором круге Вихлянцева сыграет со швейцаркой Тимей Бащински, которая ранее выбила из розыгрыша россиянку Дарью Касаткину.

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