Михаил Кукушкин растерял преимущество в сете с 5:2 и проиграл в первом круге Australian Open

На старте турнира Кукушкин, занимающий 56-е место в мировом рейтинге, встречался с 28-я сеяным Люкой Пуйе из Франции. Матч завершился со счетом 6:1, 7:5, 6:4 в пользу французского теннисиста. При этом по ходу второй партии казахстанец вел 5:2, но растерял преимущество и в итоге проиграл.

Теннисисты провели на корт час и 45 минут. За это время Пуйе сделал 20 эйсов и шесть брейков, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Кукушкин четыре раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу француза.

Во втором круге Australian Open Пуйе сыграет или с немцем Максимилианом Мартерером, или с французом Глебом Сахаровым. ﻿

Ранее в первом круге Australian Open оступилась еще одна представительница Казахстана — Зарина Дияс в трех партиях проиграла 60-й ракеткой мира Александре Крунич из Сербии — 6:3, 5:7, 1:6.