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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дарья, что это было? Касаткина разгромлена в первом круге Australian Open

Первая ракетка России проиграла 12 геймов подряд и вылетела с Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 44 700 000 долларов. Открытые корты, хард. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Тимеа Бачински (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 6:3, 6:0.

Через сутки после того, как Мария Шарапова смела с корта свою соперницу в первом круге Australian Open, лидер российского женского тенниса Дарья Касаткина потерпела шокирующее поражение от Тимеа Бачински, проиграв 12 геймов подряд.

Встреча с Бачински, конечно, не обещала быть легкой. Эта 29-летняя теннисистка входила в топ-10 мирового рейтинга и дважды (2015, 2017) играла в полуфинале Roland Garros. В последние полтора года ее мучили травмы, после которых она слишком спешила вернуться на корт, и только усугубляла свое состояние. Швейцарка низко опустилась в рейтинге, но регулярно играет с сентября прошлого года, и начала выправлять положение.

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В том, что Тимеа — большой мастер, ни у кого не должно было вызывать сомнений, вопрос только в каком состоянии она подойдет к конкретному матчу. Настораживала и форма Касаткиной. На старте сезона она потерпела два поражения — от малоизвестной австралийки Кимберли Биррелл в Брисбене и от Александры Соснович в Сиднее.

Специалисты отмечали, что в игре Касаткиной присутствует напряженность. И в поединке со швейцаркой она действовала слишком пассивно, уходя в оборону, даже отдаленно не напоминая ту Дарью, которую так любит хвалить ее тренер Филипп Дехеас, называя художником на корте. Болельщики Касаткиной в соцсетях после поражения даже пишут, что она «совсем разучилась играть в теннис».

Касаткина повела 3:0, но после этого ее игра начла рассыпаться. Бачински же, в свою очередь, действовала очень бодро, порой попадая невероятные мячи. Особенно впечатляюще она выглядела на ключевых очках. Швейцарка выиграла 17 активно выигранных мячей при 13 невынужденных ошибках, в то время как у россиянки эти показатели составили 6 -24. Кошмарная статистика.

Дарью к тому же совсем не выручала подача — за один только первый сет она допустила восемь (!) двойных ошибок, в том числе три в одном гейме. Итогом две «баранки» — скрытая и явная, 12 проигранных геймов подряд и болезненное поражение за 55 минут на старте первого в сезоне мэйджоре.

Касаткина проиграла в первом круге «Шлема» впервые с Australian Open-2017 и будет вынуждена покинуть топ-10 мирового рейтинга — у нее за спиной целая вереница теннисисток во главе с Ариной Соболенко, претендующих на попадание в первую десятку.

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