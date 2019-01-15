Виктория Азаренко не вышла в 1/32 финала Australian Open

В первом круге белоруска встречалась сегодня с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110) и на тай-брейке выиграла первый сет, длившийся почти час — 7:6 (7:5). Во второй такой же затяжной партии Виктория Азаренко уступила 4:6, а в решающем сете немка снова была сильнее — 6:2.