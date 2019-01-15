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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко не вышла в 1/32 финала Australian Open

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (53-й номер рейтинга WTA) неудачно провела стартовый матч открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом круге белоруска встречалась сегодня с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110) и на тай-брейке выиграла первый сет, длившийся почти час — 7:6 (7:5). Во второй такой же затяжной партии Виктория Азаренко уступила 4:6, а в решающем сете немка снова была сильнее — 6:2.

Ранее во второй раунд Australian Open вышли две белорусские теннисистки Арина Соболенко (11) и Александра Саснович (31).

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