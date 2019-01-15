Виктория Азаренко не вышла в 1/32 финала Australian Open
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (53-й номер рейтинга WTA) неудачно провела стартовый матч открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (53-й номер рейтинга WTA) неудачно провела стартовый матч открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге белоруска встречалась сегодня с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110) и на
Ранее во второй раунд Australian Open вышли две белорусские теннисистки Арина Соболенко (11) и Александра Саснович (31).