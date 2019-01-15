Кудерметова не смогла выйти во второй раунд Australian Open
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира из квалификации, во вторник уступила представительнице США Софии Кенин — 3:6, 6:3, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
Во втором круге Australian Open Кенин сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, первый номер посева) — Кайя Канепи (Эстония).