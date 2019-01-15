Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open

Джокович, посеянный на турнире под первым номером, во вторник обыграл американца Митчелла Крюгера — 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Соперником Джоковича во втором круге Australian Open будет француз Жо-Вильфрид Цонга, получивший от организаторов wild card.

Серб Филип Крайинович победил 17-го сеяного Марко Чеккинато из Италии — 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4 и в следующем матче сыграет с россиянином Евгением Донским.