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14:39 (мск), источник: Р-Спорт

Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович оформил выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Джокович, посеянный на турнире под первым номером, во вторник обыграл американца Митчелла Крюгера — 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Соперником Джоковича во втором круге Australian Open будет француз Жо-Вильфрид Цонга, получивший от организаторов wild card.

Серб Филип Крайинович победил 17-го сеяного Марко Чеккинато из Италии — 4:6, 0:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:4 и в следующем матче сыграет с россиянином Евгением Донским.

Победу на старте турнира одержал немец Филипп Кольшрайбер (32-й номер посева), который нанес поражение китайцу Ли Чжэ со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

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