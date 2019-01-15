Симона Халеп вышла во второй круг Australian Open

Симона Халеп вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.