Симона Халеп вышла во второй круг Australian Open
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Во вторник первая ракетка мира обыграла эстонку Кайю Канепи — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. На корте теннисистки провели 2 часа 11 минут.
Следующей соперницей Халеп станет американка София Кенин.
В другом матче первого круга китаянка Чжан Шуай нанесла поражение словачке Доминике Цибулковой (26-й номер посева) — 6:2, 4:6, 6:2.