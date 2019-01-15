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19:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Сними этот пакет для мусора»: соцсети высмеяли новый костюм Серены Уильямс

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый костюм американской теннисистки Серены Уильямс, в котором она стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

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Источник: AP 2019

Обтягивающий костюм Уильямс бирюзового цвета сравнили с мешком для мусора и назвали полным провалом. Пользователи соцсетей также призвали руководство теннисных турниров установить нормы в одежде, чтобы «не иметь лишнего повода не смотреть матчи».

В Twitter один из фанатов тенниса заявил, что в подобном комбинезоне Серена выглядит как глупая пони, которая пытается произвести на зрителей впечатление.

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Один из пользователей соцсетей предположил, что теннисистку на создание подобного костюма вдохновили желе зеленого цвета.

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В интернете также появилось множество мемов, «смеющихся» над стилем американской теннисистки.

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На фоне подобного, поклонники тенниса практически не заметили мощный старт Серены Уильмся на турнире. В первом матче она легко переиграла немку Татьяну Марию в двух сетах 6:0, 6:2.

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