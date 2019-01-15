«Сними этот пакет для мусора»: соцсети высмеяли новый костюм Серены Уильямс

Источник: AP 2019

Обтягивающий костюм Уильямс бирюзового цвета сравнили с мешком для мусора и назвали полным провалом. Пользователи соцсетей также призвали руководство теннисных турниров установить нормы в одежде, чтобы «не иметь лишнего повода не смотреть матчи».

В Twitter один из фанатов тенниса заявил, что в подобном комбинезоне Серена выглядит как глупая пони, которая пытается произвести на зрителей впечатление.

Один из пользователей соцсетей предположил, что теннисистку на создание подобного костюма вдохновили желе зеленого цвета.

В интернете также появилось множество мемов, «смеющихся» над стилем американской теннисистки.