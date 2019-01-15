Виктория Азаренко расплакалась на пресс-конференции после поражения на Australian Open. Очень грустное видео

— Я прошла через многое в своей жизни, и иногда я думаю, почему я прохожу через все это? Но я думаю, что это сделает меня сильнее. Я хочу верить в это и буду упорно работать, чтобы все было именно так. Иногда мне нужно только немного времени, немного терпения и немного поддержки. Вот так, — сказала Азаренко.