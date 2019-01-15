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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктория Азаренко расплакалась на пресс-конференции после поражения на Australian Open. Очень грустное видео

Виктория Азаренко, потерпевшая поражение в первом круге Australian Open от Лауры Зигмунд (7:6 (7:5), 4:6, 2:6), не смогла сдержать слез на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о трудностях, которые есть сейчас в ее жизни, она расплакалась по-настоящему.

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— Я прошла через многое в своей жизни, и иногда я думаю, почему я прохожу через все это? Но я думаю, что это сделает меня сильнее. Я хочу верить в это и буду упорно работать, чтобы все было именно так. Иногда мне нужно только немного времени, немного терпения и немного поддержки. Вот так, — сказала Азаренко.

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Напомним, в декабре 2016 года у Азаренко родился сын Лео. Она вернулась в тур в июле 2017-го, но с тех же пор ведет судебные тяжбы за опеку над ребенком с его отцом Билли Макги. Это мешает ее полноценному выступлению на турнирах. При этом Азаренко неоднократно подчеркивал, что сын — главный приоритет в ее жизни. В сезоне-2018 лучшим результатом белорусской теннисистки был полуфинал супертурнира в Майами. На данный момент она занимает 53-е место в рейтинге WTA.

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