Александра Саснович одержала вторую победу на Australian Open
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала вторую победу на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала вторую победу на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/32 финала белоруска выиграла у эстонки Анетт Контавейт в двух сетах — 6:3, 6:3.
На старте Australian Open Александра Саснович обыграла бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс — 6:1, 6:1.
Следующей соперницей белоруски будет россиянка Анастасия Павлюченкова.
Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет сегодня с британкой Кэти Бултер.