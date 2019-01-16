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11:26 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович одержала вторую победу на Australian Open

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала вторую победу на открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В поединке 1/32 финала белоруска выиграла у эстонки Анетт Контавейт в двух сетах — 6:3, 6:3.

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На старте Australian Open Александра Саснович обыграла бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс — 6:1, 6:1.

Следующей соперницей белоруски будет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет сегодня с британкой Кэти Бултер.

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