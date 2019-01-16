Стивенс победила Бабош во втором раунде Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Стивенс (5-я сеяная) во втором раунде за 1 час 35 минут переиграла венгерку Тимю Бабош — 6:3, 6:1.
В третьем круге соперницей американки будет хорватка Петра Мартич (31), победившая чешку Маркету Вондроушову — 6:4, 7:5.
Француженка Каролин Гарсия (19) во втором раунде взяла верх над австралийкой Зоуи Хивс — 6:3, 6:3. Другая представительница Австралии Эшли Барти (15) победила китаянку Ван Яфань — 6:2, 6:3.