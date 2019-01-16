Чилич вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хорват Марин Чилич пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Хорват Марин Чилич пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
Чилич (6-й сеяный) во втором круге за 3 часа 37 минут победил американца Маккензи Макдональда — 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.
Южноафриканец Кевин Андерсон (5) во втором раунде проиграл американцу Франсису Тьяфо — 6:4, 4:6, 4:6, 5:7.
Грек Стефанос Циципас (14) взял верх над сербом Виктором Троицки — 6:3, 2:6, 6:2, 7:5. Его следующим соперником будет грузин Николоз Басилашвили (19), переигравший итальянца Стефано Травалью — 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.
Аргентинец Диего Шварцман (18) победил американца Дениса Кудлу — 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.
Испанец Фернандо Вердаско (26) переиграл Раду Албота из Молдавии — 6:1, 7:6 (7:2), 6:3.