Роджер Федерер вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Федерер (3-й сеяный) во втором раунде победил британца Даниэля Эванса со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
Следующим соперником швейцарца будет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 30) — Тэйлор Фриц (США).