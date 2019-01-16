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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Карен Хачанов пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов (10-й сеяный) во втором раунде победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Соперником россиянина в следующем раунде турнира будет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) — Джон Миллман (Австралия).

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