Карен Хачанов пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Хачанов (10-й сеяный) во втором раунде победил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.
Соперником россиянина в следующем раунде турнира будет победитель матча Роберто