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12:08 (мск), источник: Р-Спорт

Возняцки победила Ларссон во втором круге Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Источник: AP 2019

Третья ракетка турнира во втором круге за 66 минут обыграла шведку Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.

В третьем раунде действующая обладательница титула Возняцки сыграет с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, 30-й номер посева) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Украинка Леся Цуренко (24) во втором раунде уступила Аманде Анисимовой из США — 0:6, 2:6. Хорватка Донна Векич (29) проиграла обладательнице wild card австралийке Кимберли Биррелл — 4:6, 6:4, 1:6.

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