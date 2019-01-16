Возняцки победила Ларссон во втором круге Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Третья ракетка турнира во втором круге за 66 минут обыграла шведку Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.
В третьем раунде действующая обладательница титула Возняцки сыграет с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, 30-й номер посева) — Ребекка Петерсон (Швеция).
Украинка Леся Цуренко (24) во втором раунде уступила Аманде Анисимовой из США — 0:6, 2:6. Хорватка Донна Векич (29) проиграла обладательнице wild card австралийке Кимберли Биррелл — 4:6, 6:4, 1:6.