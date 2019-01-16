Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в игре 1/32 финала белоруска обыграла британку Кэти Бултер — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом круге Арина Соболенко была сильнее российской теннисистки Анны Калинской — 6:1, 6:4.
В борьбе за выход в 1/8 финала первая ракетка Беларуси встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович сегодня переиграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3 и также вышла в 1/16 финала.