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11:53 (мск), источник: Sport24

Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open. Теперь его должны бояться все

Карен Хачанов в трех сетах разобрался с японцем.

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Источник: Reuters

Звучит забавно, но лучшим результатом десятого сеяного Australian Open на этом турнире до сегодняшнего дня был второй круг. Надежда российского тенниса, 22-летний Карен Хачанов зарабатывал свой рейтинг на других соревнованиях, а в Мельбурне у него забираться далеко еще не получалось. Теперь жизнь спортсмена на нелюбимом австралийском харде стала проще — статус десятой ракетки турнира позволяет Хачанову избежать на ранних стадиях встреч с соперниками, которые номинально сильнее его.

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На старте Карен не без труда в четырех сетах разобрался с 63-м номером рейтинга немцем Петером Гоевчиком, а во втором встречался с 69-й ракеткой мира — японцем Йосихитой Нисиокой. Матч проходил в спокойной обстановке четвертым запуском на восьмом корте.

Карен начал мощно, взяв под ноль подачу соперника. Казалось, что японец в этом поединке будет разорван на куски. Но нет. Нисиока начал отчаянно сопротивляться, а в каждом гейме шла упорная борьба. Однако добытый в самом начале брейк сыграл решающую роль — Хачанов взял сет со счетом 6:3.

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Дальше Карену стало сложнее. После обидной ошибки Йосихита грубо накричал сам на себя и собрался. При счете 1:1 Нисиока под ноль взял подачу Хачанова, а потом удержал свою. Вторая партия для россиянина подвисла.

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Но 1:3 быстро превратились в 3:3, а затем последовал марафонский гейм, который длился аж 14 минут, где Карен сумел отыгрывать пять брейк-поинтов и одержать-таки победу. Это японца надломило. Второй сет завершился с таким же счетом как и первый.

Нисиока как настоящий самурай сражался до конца. В третьем сете Хачанов смог сделать два брейка и повел со счетом 5:2. В этот самый безнадежный для себя момент японец нашел силы на то, чтобы забрать подачу россиянина. Однако третий брейк Карена все-таки завершил матч и сделал итоговый счет красивым — 6:3, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась два часа и 14 минут.

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Хачанов настрелял 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов. У Нисиока четыре эйса, две двойные двойными и два брейка.

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Карен вышел в третий круг, переписав свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. Это последний турнир Большого шлема, где Хачанов добрался до 1/16 финала. Следующим соперником десятой ракетки соревнований станет либо Роберто Баутиста-Агут, либо австралиец Джон Миллман. Испанец уже выбил из борьбы Маррея, обыгрывал в этом сезоне Джоковича и побеждал на турнире в Дохе. Но это он должен бояться освоившегося в Австралии Хачанова!

Несколькими часами ранее мини-сенсацию сотворила россиянка Анастасия Павлюченкова. Она отправила домой представительницу топ-10 турнира — Кики Бертенс из Голландии (девятый номер посева).

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Встреча длилась час и 48 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Анастасия идеально играла в защите и не позволяла себе много ошибаться. Дальше ее ждет поединок с Александрой Саснович из Беларуси, которая обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

Действующий чемпион АО в мужском одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер шагнул в третий круг без особых проблем. Третий сеяный турнира разобрался с британцем Даниэлем Эвансом, дважды сыграв тай-брейк — 7:6, 7:6, 6:3.

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В среду свой матч второго круга предстоит провести Марии Шараповой. Ее поединок против шведки Ребекки Петерсон поставлен вторым запуском ночной сессии на «Маргарет Корт Арена» и начнется примерно в 12:30 по московскому времени.

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