Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open. Теперь его должны бояться все
Карен Хачанов в трех сетах разобрался с японцем.
Карен Хачанов в трех сетах разобрался с японцем.
Звучит забавно, но лучшим результатом десятого сеяного Australian Open на этом турнире до сегодняшнего дня был второй круг. Надежда российского тенниса, 22-летний Карен Хачанов зарабатывал свой рейтинг на других соревнованиях, а в Мельбурне у него забираться далеко еще не получалось. Теперь жизнь спортсмена на нелюбимом австралийском харде стала проще — статус десятой ракетки турнира позволяет Хачанову избежать на ранних стадиях встреч с соперниками, которые номинально сильнее его.
На старте Карен не без труда в четырех сетах разобрался с 63-м номером рейтинга немцем Петером Гоевчиком, а во втором встречался с 69-й ракеткой мира — японцем Йосихитой Нисиокой. Матч проходил в спокойной обстановке четвертым запуском на восьмом корте.
Карен начал мощно, взяв под ноль подачу соперника. Казалось, что японец в этом поединке будет разорван на куски. Но нет. Нисиока начал отчаянно сопротивляться, а в каждом гейме шла упорная борьба. Однако добытый в самом начале брейк сыграл решающую роль — Хачанов взял сет со счетом 6:3.
Дальше Карену стало сложнее. После обидной ошибки Йосихита грубо накричал сам на себя и собрался. При счете 1:1 Нисиока под ноль взял подачу Хачанова, а потом удержал свою. Вторая партия для россиянина подвисла.
Но 1:3 быстро превратились в 3:3, а затем последовал марафонский гейм, который длился аж 14 минут, где Карен сумел отыгрывать пять
Нисиока как настоящий самурай сражался до конца. В третьем сете Хачанов смог сделать два брейка и повел со счетом 5:2. В этот самый безнадежный для себя момент японец нашел силы на то, чтобы забрать подачу россиянина. Однако третий брейк Карена
Хачанов настрелял 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь
Карен вышел в третий круг, переписав свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии. Это последний турнир Большого шлема, где Хачанов добрался до 1/16 финала. Следующим соперником десятой ракетки соревнований станет либо Роберто
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