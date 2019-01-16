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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Квитова победила Бегу во втором круге Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 6:1, 6:3.

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Источник: Reuters

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Петра трижды подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 20 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 11 виннеров и 14 неточностей.

За выход в четвёртый круг Квитова поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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