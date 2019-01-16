Шарапова в 2020-м планирует провести ряд выставочных матчей в России
В планах
В планах
Вероятными городами проведения матчей станут
«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — передаёт Ласицкас слова агента Шараповой Макса Айзенбада.
31-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». В данный момент россиянка выступает на Открытом чемпионате Австралии, где вышла во второй раунд, обыграв свою соперницу со счётом 6:0, 6:0.