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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова в 2020-м планирует провести ряд выставочных матчей в России

В планах экс-первой ракетки мира Марии Шараповой — три выставочных матча в разных городах России на протяжении 2020 года, об этом в своём «твиттере» сообщает спортивный журналист Владас Ласицкас.

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Источник: Reuters

Вероятными городами проведения матчей станут Санкт-Петербург (вероятная соперница — Светлана Кузнецова), Сочи (Елена Веснина) и Москва.

«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — передаёт Ласицкас слова агента Шараповой Макса Айзенбада.

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31-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». В данный момент россиянка выступает на Открытом чемпионате Австралии, где вышла во второй раунд, обыграв свою соперницу со счётом 6:0, 6:0.

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