Путинцева показала зрителям непристойный жест во время Australian Open
Казахстанская теннисистка известна своим эмоциональным поведением.
Казахстанская теннисистка известна своим эмоциональным поведением.
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, известная своим эмоциональным поведением, на этот раз отличилась на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня матче второго раунда Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 55-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич и проиграла.
Уходя с корта, казахстанская теннисистка показала зрителям средний палец.