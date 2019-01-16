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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева показала зрителям непристойный жест во время Australian Open

Казахстанская теннисистка известна своим эмоциональным поведением.

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Источник: AP 2019

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, известная своим эмоциональным поведением, на этот раз отличилась на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня матче второго раунда Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 55-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич и проиграла.

Уходя с корта, казахстанская теннисистка показала зрителям средний палец.

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