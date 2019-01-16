Шарапова радует и результатом, и игрой: итоги третьего дня Australian Open

Источник: Reuters

Australian Open. Одиночный разряд. Второй круг. Женщины

Мария Шарапова (Россия, 30) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:2, 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия, 9) — 3:6, 6:3, 6:3

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 10) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:3, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5) — 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Петерсон Шараповой не соперница

Матча Марии Шараповой и Ребекки Петерсон пришлось ждать очень долго. Он стоял вторым в вечерней программе на арене Маргарет Корт, а игравшие перед ним Алекс Де Минаур и Анри Лааксонен затянули свое противостояние на пять сетов. Когда девушки все же вышли на корт, в Мельбурне была уже четверть двенадцатого.

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По всем предматчевым раскладам Мария была сильнее своей шведской соперницы. Но кто знал, в каком состоянии на этот конкретный момент окажется российская суперзвезда?

После пары стартовых геймов стало ясно, что Шарапова в порядке. Во встрече с Петерсон она сделала ставку на мощную игру, и в данном случае это было полностью оправдано. Россиянка перебивала оппонентку, заставляя ту ошибаться и, в целом, не испытывала никаких проблем. Мария сделала брейк в третьем гейме, а потом еще один в седьмом и завершила партию в свою пользу — 6:2.

Стоило ожидать, что во второй партии Петерсон попробует навязать грозной сопернице борьбу, но удивить Шарапову ей было не чем. Марии вполне хватало мощных ударов через центр корта — а в этой игре она чувствует себя вполне комфортно. Пробовала она и укороченные. Получалось красиво.

И вообще начало второго сета складывалось для россиянки замечательно — она повела 4:0. Следующие геймы пошли труднее. Удачные действия Шараповой чередовались с ошибками, которых стало больше, счет на ее подаче при 4:1 четырежды становился «ровно», но до брейк-пойнтов не доходило, и Мария гейм все-таки вытянула. А на приеме при 5:1 и вовсе была неудержима. Мощным коротким кроссом она заработала тройной матчбол и использовала первую же попытку, вынудив оппонентку ошибиться — 6:2, 6:1.

Шарапова вышла в третий круг, отдав двум соперницам всего три гейма. Но далее ее ждет очень непростое испытание в лице действующей чемпионки Australian Open Каролин Возняцки.

— Тяжелая будет игра. Да, она победила здесь в прошлом году, взяв свой первый «Шлем». Но мне нравятся мои шансы. Я много раз против нее играла и знаю свои сильные стороны, которые могут мне помочь. Тяжелая будет игра, но я буду к ней готова, — сказала Шарапова сразу после матча.

Хачанов вышел на обидчика Маррея

Карена Хачанова, «посеянного» 10-м, организаторы Открытого чемпионата Австралии вновь отправили играть на маленький корт. На этот раз — 8-й. Он вновь одержал победу и вновь не без трудностей. Счет матча первой ракетки России с японцем Йошихито Нишиокой — 6:3, 6:3, 6:3 — выглядит вполне комфортным. Но на деле, в каждом гейме была борьба. В том числе и потому, что россиянина не выручала подача — всего 64 процента попадания первым мячом и всего 64 процента его реализации. В редком гейме счет не доходил до 30:30, как минимум.

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Взяв первую партию, в начале второй россиянин очень много ошибался, что привело к брейку «под ноль». Хачанов отыгрался, но для того, чтобы удержать свою следующую подачу, пришлось выстоять в сложнейшем 14-минутном гейме, который он едва не упустил с 40:15. Японец не реализовал пять брейк-пойнтов, и это обстоятельство, судя по всему, здорово его расстроило. Нишиока отдал следующие два гейма, а вместе с ними и сет. В третьей партии геймы пошли быстрее. Россиянин сделал два брейка, оформив второй из них отличным прострелом по линии, и при 5:2 подавал на матч. Но не тут-то было. Японец сократил отставание, но при 3:5 сам наошибался на подаче и пропустил Хачанова в третий круг. Там он сыграет с Роберто Баутистой Агутом, который сначала выбил из борьбы Энди Маррэя, а в среду провел еще один пятисетовый поединок с Джоном Миллманом.

Сюрприз от Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова сотворила своего рода сенсацию, выбив из борьбы девятую «сеяную» Кики Бертенс. Хотя, конечно, всем известно, что потенциал россиянки выше ее нынешнего 42-го места в рейтинге. Павлюченкова уже обыгрывала Бертенс в Ухане в конце прошлого, суперуспешного для голландки, сезона и в Мельбурне сделала это снова, перебив соперницу своими мощными ударами. В активе россиянки 28 активно выигранных очков, у Бертенс — 23.

Начало матча у россиянки не задалось — голландка вела 5:1 и подавала на партию. Анастасия сократила отставание до 3:5, но со второй попытки Бертенс все же завершила сет в свою пользу. Во второй партии Павлюченкова стала играть ближе к сетке и бить точнее, а у оппонентки возникли сложности с подачей. Результат не заставил себя ждать — россиянка повела 3:0. Этого преимущества ей хватило, чтобы восстановить равновесие в матче.

Павлюченкова держала соперницу в напряжении и не давала той развернуться и в решающей партии. Она повела с брейком 3:2, чуть не упустила с 40:0 следующий гейм, а при 5:3 заработала двойной матчбол на приеме. Хватило и одной попытки: Бертенс отправила мяч в аут. Теперь россиянка встретится с Александрой Соснович, выбившей из борьбы 20-ю «сеяную» Анетт Контавейт (6:3, 6:3).

Андерсон не у дел