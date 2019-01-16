Шарапова радует и результатом, и игрой: итоги третьего дня Australian Open
Сенсация от Павлюченковой — в обзоре матчей среды.
Сенсация от Павлюченковой — в обзоре матчей среды.
Australian Open. Одиночный разряд. Второй круг. Женщины
Мужчины
Матча Марии Шараповой и Ребекки Петерсон пришлось ждать очень долго. Он стоял вторым в вечерней программе на арене Маргарет Корт, а игравшие перед ним Алекс Де Минаур и Анри Лааксонен затянули свое противостояние на пять сетов. Когда девушки все же вышли на корт, в Мельбурне была уже четверть двенадцатого.
По всем предматчевым раскладам Мария была сильнее своей шведской соперницы. Но кто знал, в каком состоянии на этот конкретный момент окажется российская суперзвезда?
После пары стартовых геймов стало ясно, что Шарапова в порядке. Во встрече с Петерсон она сделала ставку на мощную игру, и в данном случае это было полностью оправдано. Россиянка перебивала оппонентку, заставляя ту ошибаться и, в целом, не испытывала никаких проблем. Мария сделала брейк в третьем гейме, а потом еще один в седьмом и завершила партию в свою пользу — 6:2.
Стоило ожидать, что во второй партии Петерсон попробует навязать грозной сопернице борьбу, но удивить Шарапову ей было не чем. Марии вполне хватало мощных ударов через центр корта — а в этой игре она чувствует себя вполне комфортно. Пробовала она и укороченные. Получалось красиво.
И вообще начало второго сета складывалось для россиянки замечательно — она повела 4:0. Следующие геймы пошли труднее. Удачные действия Шараповой чередовались с ошибками, которых стало больше, счет на ее подаче при 4:1 четырежды становился «ровно», но до
— Тяжелая будет игра. Да, она победила здесь в прошлом году, взяв свой первый «Шлем». Но мне нравятся мои шансы. Я много раз против нее играла и знаю свои сильные стороны, которые могут мне помочь. Тяжелая будет игра, но я буду к ней готова, — сказала Шарапова сразу после матча.
Карена Хачанова, «посеянного» 10-м, организаторы Открытого чемпионата Австралии вновь отправили играть на маленький корт. На этот раз — 8-й. Он вновь одержал победу и вновь не без трудностей. Счет матча первой ракетки России с японцем Йошихито Нишиокой — 6:3, 6:3, 6:3 — выглядит вполне комфортным. Но на деле, в каждом гейме была борьба. В том числе и потому, что россиянина не выручала подача — всего 64 процента попадания первым мячом и всего 64 процента его реализации. В редком гейме счет не доходил до 30:30, как минимум.
Взяв первую партию, в начале второй россиянин очень много ошибался, что привело к брейку «под ноль». Хачанов отыгрался, но для того, чтобы удержать свою следующую подачу, пришлось выстоять в сложнейшем 14-минутном гейме, который он едва не упустил с 40:15. Японец не реализовал пять
Анастасия Павлюченкова сотворила своего рода сенсацию, выбив из борьбы девятую «сеяную» Кики Бертенс. Хотя, конечно, всем известно, что потенциал россиянки выше ее нынешнего 42-го места в рейтинге. Павлюченкова уже обыгрывала Бертенс в Ухане в конце прошлого, суперуспешного для голландки, сезона и в Мельбурне сделала это снова, перебив соперницу своими мощными ударами. В активе россиянки 28 активно выигранных очков, у Бертенс — 23.
Павлюченкова держала соперницу в напряжении и не давала той развернуться и в решающей партии. Она повела с брейком 3:2, чуть не упустила с 40:0 следующий гейм, а при 5:3 заработала двойной матчбол на приеме. Хватило и одной попытки: Бертенс отправила мяч в аут. Теперь россиянка встретится с Александрой Соснович, выбившей из борьбы 20-ю «сеяную» Анетт Контавейт (6:3, 6:3).
Еще одна сенсация дня — специально для тех, кто ждет смены поколений в мужском теннисе. 32-летний Кевин Андерсон, «посеянный» под пятым номером, уступил 20-летнему Фрэнсису Тиафо. Южноафриканец вел 6:4, 3:0, когда американец включился в борьбу