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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Ты сидел и в носу ковырялся». Путинцева наехала на тренера и обидела соперницу рукопожатием на Australian Open

А также показала зрителям средний палец.

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Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева отметилась эмоциональным поведением на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Australian Open Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 55-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу представительницы Швейцарии.

Уходя с корта, Путинцева сперва осуждающе помахала зрителям, а затем показала средний палец.

Во время игры у Путинцевой случился небольшой конфликт с личным тренером Романом Кислянским. Выполнив неудачный удар, она обратилась к нему со словами: «**** (Чего) смотришь? Надо было проверять перед матчем. Ты сидел и в носу ковырялся». Таким образом теннисистка выразила недовольство натяжением ракетки.

В первом круге Australian Open от Путинцевой пострадала чешка Барбора Стрыцова, которой не понравилось рукопожатие соперницы.

Впрочем, досталось и Бенчич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что это не первый конфликт между Путинцевой и ее тренером. В 2017 году во время турнира в американском Нью-Хейвине при счете 0:3 в пользу соперницы она вызвала на корт Кислянского. Диалог между ними получился очень эмоциональным. Позже теннисистка принесла извинения своему тренеру.

С Кислянским Путинцева работает с самого начала карьеры. Первое время он был ее спарринг-партнером и входил в тренерский штаб, а затем сменил ее отца, Антона Путинцева, на позиции главного тренера.

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