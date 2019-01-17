Донской проиграл во втором круге Australian Open
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Донской в четверг в матче второго круга уступил сербу Филипу Крайиновичу — 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
Соперником Крайиновича в третьем раунде Australian Open будет 11-я ракета турнира хорват Борна Чорич, который в своем матче второго круга обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3, 6:4.