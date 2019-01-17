Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур1
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал1
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона Койотс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз3
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия Флайерз4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз5
Колорадо Эвеланш2
Все события
Фоторепортажи
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
11:55 (мск), источник: Р-Спорт

Донской проиграл во втором круге Australian Open

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Наверх

Донской в четверг в матче второго круга уступил сербу Филипу Крайиновичу — 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Соперником Крайиновича в третьем раунде Australian Open будет 11-я ракета турнира хорват Борна Чорич, который в своем матче второго круга обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3, 6:4.

 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Кристиансен: Русские идут на все, по-другому относятся к допингу
Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию
Русский крушитель стал своим в США. Он отвоевал место в составе
Мужской спринт на КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь