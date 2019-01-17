Организаторы турнира в Петербурге проведут для Шараповой экскурсию по городу

Источник: Reuters

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 28 января по 3 февраля.

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Соревнования пройдут в четвертый раз.

«Тема участия Марии в соревнованиях в Петербурге возникла уже после первого турнира, — сказал Медведев. — Мы общались и с ней лично, и с ее командой, но потом была дисквалификация, которая оказалась продолжительной, и травмы. Поэтому в том году мы поставили цель, чтобы Мария приехала в 2019 году».

«В подготовке ее приезда участвовали все члены команды теннисистки, взаимодействовали с ее представителями, — продолжил Медведев. — Хочу отметить, что слухи о ее капризности, высокомерии оказались далеки от реальности. Оказывается, Шарапова ни разу не была в Санкт-Петербурге, поэтому для нее и других спортсменок будет предоставлена возможность ознакомиться с городом, сходить, например, в театр».