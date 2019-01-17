Организаторы турнира в Петербурге проведут для Шараповой экскурсию по городу
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова ни разу не была в
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова ни разу не была в
Турнир в
Соревнования пройдут в четвертый раз.
«Тема участия Марии в соревнованиях в Петербурге возникла уже после первого турнира, — сказал Медведев. — Мы общались и с ней лично, и с ее командой, но потом была дисквалификация, которая оказалась продолжительной, и травмы. Поэтому в том году мы поставили цель, чтобы Мария приехала в 2019 году».
«В подготовке ее приезда участвовали все члены команды теннисистки, взаимодействовали с ее представителями, — продолжил Медведев. — Хочу отметить, что слухи о ее капризности, высокомерии оказались далеки от реальности. Оказывается, Шарапова ни разу не была в
Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды — Открытого чемпионата Франции и по разу — Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдонского турнира).