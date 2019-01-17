Шаповалов и Гоффен вышли в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Шаповалова 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 2. Дэниэл отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 у него имевшихся.