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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Шаповалов и Гоффен вышли в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

Канадский теннисист Денис Шаповалов (25) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя Японии Таро Дэниэла — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3.

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Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Шаповалова 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 2. Дэниэл отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 у него имевшихся.

Следующим соперником Шаповалова станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

В параллельном матче второго раунда бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее румына Мариуша Копила — 5:7, 7:5, 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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