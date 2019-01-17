Данилович и Макарова получили wild card на турнир в Санкт-Петербурге
Сербская теннисистка Ольга Данилович попала в основную сетку соревнований St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут с 28 января по 3 февраля.
Сербская теннисистка Ольга Данилович попала в основную сетку соревнований St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут с 28 января по 3 февраля.
«Одна из wild card принадлежала компании IMG. Они решили передать её победительнице турнира Moscow River Cup Ольге Данилович из Сербии. Свою wild card мы, как организаторы, отдали Екатерине Макаровой. Также нам поступали заявки от двух замечательных игроков — Веры Звонарёвой и Виктории Азаренко», — рассказал директор турнира Александр Медведев.
«Мы хотим, чтобы и москвичи, и гости столицы внесли в свой график посещение