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12:16 (мск), источник: GoTennis.ru

Данилович и Макарова получили wild card на турнир в Санкт-Петербурге

Сербская теннисистка Ольга Данилович попала в основную сетку соревнований St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут с 28 января по 3 февраля.

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Источник: AP 2019

«Одна из wild card принадлежала компании IMG. Они решили передать её победительнице турнира Moscow River Cup Ольге Данилович из Сербии. Свою wild card мы, как организаторы, отдали Екатерине Макаровой. Также нам поступали заявки от двух замечательных игроков — Веры Звонарёвой и Виктории Азаренко», — рассказал директор турнира Александр Медведев.

«Мы хотим, чтобы и москвичи, и гости столицы внесли в свой график посещение Санкт-Петербурга. Состав турнира очень сильный, в том числе три игрока из первой десятки. Квитова, Бертенс и Касаткина. Касаткина и Бертенс уже завершили борьбу на Australian Open и получили возможность лучше подготовиться к нашему турниру. И, конечно, ждём Марию Шарапову. В Мельбурне она уже прошла два круга. Надеюсь, что ей ничего не помешает сыграть в Санкт-Петербурге. Любому спортсмену может что-то помешать. Но я специально наблюдал, как работает плечо. Все работает нормально», — добавил Медведев. ﻿

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