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12:35 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко вышли во 2-й раунд парного разряда Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко пробились в 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в первом круге Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти обыграли китайскую пару Шуай Пэн / Чжаосюань Ян — 7:5, 4:6, 7:5. В борьбе за выход в 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с американским тандемом Дженнифер Брэди / Элисон Риск.

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Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко / Элизе Мертенс одолели американско-голландский тандем Бетани Маттек-Сандс / Деми Схюрс — 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее в парном разряде успешно стартовали еще две белоруски: Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой, Александра Саснович — с американкой Тейлор Таунсенд. Белоруска Вера Лапко и китаянка Дуань Инъин проиграли латвийско-румынской паре Елена Остапенко / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6, 6:7.

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