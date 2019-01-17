Азаренко и Соболенко вышли во 2-й раунд парного разряда Australian Open

Сегодня в первом круге Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти обыграли китайскую пару Шуай Пэн / Чжаосюань Ян — 7:5, 4:6, 7:5. В борьбе за выход в 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с американским тандемом Дженнифер Брэди / Элисон Риск.