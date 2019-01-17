Азаренко и Соболенко вышли во 2-й раунд парного разряда Australian Open

Сегодня в первом круге Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти обыграли китайскую пару Шуай Пэн / Чжаосюань Ян — 7:5, 4:6, 7:5. В борьбе за выход в 1/8 финала Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с американским тандемом Дженнифер Брэди / Элисон Риск.
Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко / Элизе Мертенс одолели американско-голландский тандем Бетани Маттек-Сандс / Деми Схюрс — 6:2, 3:6, 6:3.
Ранее в парном разряде успешно стартовали еще две белоруски: Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой, Александра Саснович — с американкой Тейлор Таунсенд. Белоруска Вера Лапко и китаянка Дуань Инъин проиграли латвийско-румынской паре Елена Остапенко / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6, 6:7.