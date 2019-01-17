Медведев обыграл Харрисона и вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Данииил Медведев (15) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя США Райана Харрисона — 6:3, 6:3, 6:3.
Российский теннисист Данииил Медведев (15) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя США Райана Харрисона — 6:3, 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Медведева 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5
Харрисон отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел возможностей взять подачу соперника.
Следующим соперником Медведева станет представитель Бельгии Давид Гоффен (21), который ранее оказался сильнее румына Мариуша Копила.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.