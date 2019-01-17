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12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев обыграл Харрисона и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Данииил Медведев (15) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя США Райана Харрисона — 6:3, 6:3, 6:3.

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Источник: РИА "Новости"

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Медведева 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 7.

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Харрисон отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел возможностей взять подачу соперника.

Следующим соперником Медведева станет представитель Бельгии Давид Гоффен (21), который ранее оказался сильнее румына Мариуша Копила.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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