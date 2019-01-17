Экс-чемпион теннисного Australian Open Вавринка проиграл Раоничу

Вавринка, который выиграл за карьеру три «Шлема», в последние полтора сезона испытывал проблемы со здоровьем и на сей момент не входит в список «сеяных» на турнире в Мельбурне и пытается вернуться в верхнюю часть рейтинга АТР.

Тем не менее, на нынешнем австралийском «Шлеме» Вавринка уже во втором раунде попал на 16-ю ракетку турнира Раонича и проиграл ему в четырех сетах. Все они завершились укороченными тай-брейками, в которых удача была на стороне канадца — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).