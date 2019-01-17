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13:01 (мск), источник: Вести.Ru

Экс-чемпион теннисного Australian Open Вавринка проиграл Раоничу

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнира «Большого шлема», выбыл из борьбы в мужском одиночном разряде победитель Australian Open-2014 швейцарец Стэн Вавринка. Он проиграл в упорном поединке канадцу Милошу Раоничу.

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Источник: Reuters

Вавринка, который выиграл за карьеру три «Шлема», в последние полтора сезона испытывал проблемы со здоровьем и на сей момент не входит в список «сеяных» на турнире в Мельбурне и пытается вернуться в верхнюю часть рейтинга АТР.

Тем не менее, на нынешнем австралийском «Шлеме» Вавринка уже во втором раунде попал на 16-ю ракетку турнира Раонича и проиграл ему в четырех сетах. Все они завершились укороченными тай-брейками, в которых удача была на стороне канадца — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Результаты других матчей Australian Open-2019 с участием фаворитов мужского турнира: Кеи Нисикори (Япония, «посев» № 8) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6.

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