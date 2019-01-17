Медведев уничтожил американца на Australian Open. Он рвется навстречу Джоковичу
Но сначала надо будет обыграть Гоффена.
Но сначала надо будет обыграть Гоффена.
В четвертый день Открытого чемпионата Австралии на корт выходили пять россиян.
По мнению букмекеров, в 3-й круг должен был выйти только Даниил Медведев. И болельщики, которые решили не рисковать и не ставить на других российских теннисистов, оказались в плюсе.
Первой борьбу завершила Маргарита Гаспарян.
Но если в первом сете встречи с бельгийкой Элизе Мертенс у Маргариты даже не было шансов, Гаспарян проиграла 1:6, то вторую партию россиянка должна была завершать в свою пользу. Но Мертенс провела образцовую концовку и вырвала победу — 7:5. В следующем раунде бельгийка сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Киз играла свой матч с Анастасией Потаповой. И за полтора часа добилась уверенной победы 6:3, 6:4. Но для 17-летней россиянки выход во второй круг Australian Open — отличный результат, ведь до сегодняшнего дня на турнирах Большого шлема Потапова дальше первой стадии не проходила.
Наталья Вихлянцева встречалась с Тимеей Бачински, которая в первом круге неожиданно обыграла Дарью Касаткину. В отличие от Касаткиной, которая взяла у швейцарки лишь три гейма, Вихлянцева играла более уверенно. И если в первой партии Наталья проиграла 2:6, то во втором сете боролась до конца. При счете 5:5 швейцарка сделала брейк и должна была подавать на матч, но в это время в Мельбурне пошел дождь. Однако после часовой паузы Бачински взяла гейм под ноль и вышла в третий круг, где сыграет с победителем пары Конта — Мугуруса.
Евгений Донской ждал начала своего матча против Филипа Крайиновича почти три часа.
До сегодняшней игры серб выиграл три личные встречи из трех. В первом сете при счете 1:1 Крайнинович сделал брейк, что стало определяющим — свою подачу Филип ни разу не отдал, 6:4. Во второй партии соперники по два раза взяли подачу друг друга. Дело дошло до
В начале третьей партии Крайинович сделал брейк и повел 4:1, однако затем Евгений выиграл три гейма подряд. Сет снова завершился
Даниил Медведев должен был начинать свой матч в 6:00 по Москве. Однако
Первый сет Харрисон провалил, подарив россиянину слишком много очков. Правда, первый брейк Даниил сделал почти случайно. На
Во втором сете американец немного скорректировал свою игру, стал чаще выходить к сетке. При счете 1:0 Медведев сделал брейк, Райан от злости сломал ракетку. Однако эмоционально разрядиться не вышло, Даниил был лучше во всех компонентах, 6:3.
Третий сет стал повторением первого: при счете 3:2 в пользу американца Медведев взял гейм под ноль, а затем сделал брейк. Харрисон окончательно расстроился и за следующие три гейма выиграл лишь одно очко. Медведев третий ТБШ подряд выходит в третий круг, где сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Теперь на Australian Open осталось всего четыре представителя России: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов и Даниил Медведев. И первые трое сыграют уже завтра.