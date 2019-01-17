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13:32 (мск), источник: Sport24

Медведев уничтожил американца на Australian Open. Он рвется навстречу Джоковичу

Но сначала надо будет обыграть Гоффена.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертый день Открытого чемпионата Австралии на корт выходили пять россиян.

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По мнению букмекеров, в 3-й круг должен был выйти только Даниил Медведев. И болельщики, которые решили не рисковать и не ставить на других российских теннисистов, оказались в плюсе.

Первой борьбу завершила Маргарита Гаспарян.

Но если в первом сете встречи с бельгийкой Элизе Мертенс у Маргариты даже не было шансов, Гаспарян проиграла 1:6, то вторую партию россиянка должна была завершать в свою пользу. Но Мертенс провела образцовую концовку и вырвала победу — 7:5. В следующем раунде бельгийка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

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Киз играла свой матч с Анастасией Потаповой. И за полтора часа добилась уверенной победы 6:3, 6:4. Но для 17-летней россиянки выход во второй круг Australian Open — отличный результат, ведь до сегодняшнего дня на турнирах Большого шлема Потапова дальше первой стадии не проходила.

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Наталья Вихлянцева встречалась с Тимеей Бачински, которая в первом круге неожиданно обыграла Дарью Касаткину. В отличие от Касаткиной, которая взяла у швейцарки лишь три гейма, Вихлянцева играла более уверенно. И если в первой партии Наталья проиграла 2:6, то во втором сете боролась до конца. При счете 5:5 швейцарка сделала брейк и должна была подавать на матч, но в это время в Мельбурне пошел дождь. Однако после часовой паузы Бачински взяла гейм под ноль и вышла в третий круг, где сыграет с победителем пары Конта — Мугуруса.

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Евгений Донской ждал начала своего матча против Филипа Крайиновича почти три часа.

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До сегодняшней игры серб выиграл три личные встречи из трех. В первом сете при счете 1:1 Крайнинович сделал брейк, что стало определяющим — свою подачу Филип ни разу не отдал, 6:4. Во второй партии соперники по два раза взяли подачу друг друга. Дело дошло до тай-брейка, где россиянин вел 4:2 и 5:3.но серб отыгрался и выиграл 10:8.

В начале третьей партии Крайинович сделал брейк и повел 4:1, однако затем Евгений выиграл три гейма подряд. Сет снова завершился тай-брейком, который вновь остался за сербом — 7:2. В следующей стадии Крайинович сыграет с 11-м сеяным Борной Чоричем. А Евгений не смог повторить свое лучшее достижение на ТБШ и не выходит в третий круг на мэйджорах уже шестой год подряд.

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Даниил Медведев должен был начинать свой матч в 6:00 по Москве. Однако из-за дождя и затянувшейся игры между Соузой и Де Минауром россиянин вышел на корт лишь спустя 4,5 часа. Соперником Даниила стал американец Райан Харрисон, занимающий в рейтинге ATP 83-е место.

Первый сет Харрисон провалил, подарив россиянину слишком много очков. Правда, первый брейк Даниил сделал почти случайно. На брейк-поинте он чудом дотянулся до мяча после подачи американца, но сумел перебросить соперника. Мяч попал точно в заднюю линию. Затем Медведев еще раз взял подачу соперника. 26 минут, и все ок — 6:3.

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Во втором сете американец немного скорректировал свою игру, стал чаще выходить к сетке. При счете 1:0 Медведев сделал брейк, Райан от злости сломал ракетку. Однако эмоционально разрядиться не вышло, Даниил был лучше во всех компонентах, 6:3.

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Третий сет стал повторением первого: при счете 3:2 в пользу американца Медведев взял гейм под ноль, а затем сделал брейк. Харрисон окончательно расстроился и за следующие три гейма выиграл лишь одно очко. Медведев третий ТБШ подряд выходит в третий круг, где сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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Теперь на Australian Open осталось всего четыре представителя России: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов и Даниил Медведев. И первые трое сыграют уже завтра.

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