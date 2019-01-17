Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Уильямс, посеянная под 16-м номером, в четверг за один час десять минут победила канадку Эжени Бушар со счетом 6:2, 6:2.
Следующей соперницей семикратной победительницы Australian Open будет украинка Даяна Ястремская, обыгравшая во втором круге 23-ю сеяную испанку Карлу