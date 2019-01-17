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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Уильямс, посеянная под 16-м номером, в четверг за один час десять минут победила канадку Эжени Бушар со счетом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей семикратной победительницы Australian Open будет украинка Даяна Ястремская, обыгравшая во втором круге 23-ю сеяную испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:3, 3:6, 6:1.

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