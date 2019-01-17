Александр Зверев обыграл Шарди и вышел в третий круг Australian Open
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером, в четверг взял верх над французом Жереми Шарди — 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.
Соперником Зверева в третьем раунде Australian Open будет обладатель wild card австралиец Алекс Болт, который взял верх над французом Жилем Симоном (29-й сеяный) — 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.
Другой представитель Франции Люка Пуй (28) нанес поражение немцу Максимилиану Мартереру — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 5:7, 6:4 — и в третьем круге турнира сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия, wild card).