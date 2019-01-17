Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор1
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс0
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
овертайм
Сибирь3
Спартак3
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Локомотив5
Биатлон. Биатлон
13:00
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Йокерит5
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал2
Северсталь4
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
18.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
18.01
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
18.01
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона Койотс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз3
Баффало Сэйбрз4
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
16:52 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Зверев обыграл Шарди и вышел в третий круг Australian Open

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Наверх
Источник: Reuters

Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером, в четверг взял верх над французом Жереми Шарди — 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Соперником Зверева в третьем раунде Australian Open будет обладатель wild card австралиец Алекс Болт, который взял верх над французом Жилем Симоном (29-й сеяный) — 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Другой представитель Франции Люка Пуй (28) нанес поражение немцу Максимилиану Мартереру — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 5:7, 6:4 — и в третьем круге турнира сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия, wild card).

 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию
Определены даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Медведев рвется навстречу Джоковичу на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь