Александр Зверев обыграл Шарди и вышел в третий круг Australian Open

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Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером, в четверг взял верх над французом Жереми Шарди — 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут.

Соперником Зверева в третьем раунде Australian Open будет обладатель wild card австралиец Алекс Болт, который взял верх над французом Жилем Симоном (29-й сеяный) — 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.