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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире Большого шлема под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица — 6:2, 7:5, 6:2.

Следующим соперником действующего и шестикратного победителя Australian Open станет 14-й сеяный грек Стефанос Циципас, который в своем матче третьего круга в четырех партиях одолел 19-ю ракетку турнира грузина Николоза Басилашвили — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Для победы Циципасу потребовалось почти 3 часа.

В четвертый круг турнира также вышел чех Томаш Бердых, одержавший верх над 18-м сеяным аргентинцем Диего Шварцманом — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте три часа. В 1/8 финала Бердых встретится с победителем матча Алекс де Минаур (Австралия, 27-й номер посева) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

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