Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

В матче третьего круга Федерер, посеянный на первом в сезоне турнире Большого шлема под третьим номером, за 1 час 28 минут обыграл американца Тейлора Фрица — 6:2, 7:5, 6:2.

Следующим соперником действующего и шестикратного победителя Australian Open станет 14-й сеяный грек Стефанос Циципас, который в своем матче третьего круга в четырех партиях одолел 19-ю ракетку турнира грузина Николоза Басилашвили — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Для победы Циципасу потребовалось почти 3 часа.